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Siyaset Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkmıştı! Fatih Erbakan Doğan Aydal'a henüz yaptırımda bulunmadı
Siyaset

Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkmıştı! Fatih Erbakan Doğan Aydal'a henüz yaptırımda bulunmadı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 15:45:00 - 2024-04-15 15:52:10
Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkmıştı! Fatih Erbakan Doğan Aydal'a henüz yaptırımda bulunmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Tel Aviv'de Yahudi dostlarıyla doğum günü kutlamasına ilişkin Yeniden Refah Partisi henüz bir yaptırımda bulunmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hamas'a "terör örgütü" diyenlerle ağız birliği edip, Gazze üzerinden eleştiren Yeniden Refah Partisi'nde bir skandal daha patladı.

Mehmet Altınöz'ün boykot ürünü Fanta ile iftar açmasının ardından bu defa da Fatih Erbakan'ın vekili Doğan Aydal'ın, Tel Aviv'de yaptığı gezi ve doğum günü kutlaması gündem oldu.

Aydal kendisini "Ben 7 Ekim'den önce oraya gittim" diye savundu.
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Doğan Aydal, Fatih Tezcan'ın yönelttiği "Neden Tel Aviv'e gittin" sorusuna da "şerefsiz" hakaretiyle cevap verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın kendisini vekil olarak temsil eden Doğan Aydal'a bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.

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