Tel Aviv Üniversitesi askeri güvenlik raporu yayınlandı! İsrail eriyor Türkiye güçleniyor

Tahsin Han

Bayraktar TB2’lerle savunma sanayiinde adını duyurmaya başlayan Türkiye gün geçmiyor ki övgü almasın. Geçtiğimiz günlerde dünyanın 5. nesil savaş uçağı üreten 5. ülkesi olarak KAAN’ı uçuran Türkiye’ye yönelik haber bu defa İsrail’den geldi.

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmada, İsrail’in savaş gücünde yaşanan düşüş ve Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. İsrail üniversitesi geleneksel savaş yeteneklerini ölçen Küresel Ateş Gücü Endeksi (PwrIndx) verilerini raporunda kaynak gösterip, İsrail’in gerilemesine, Türkiye’nin ise yükselişine dikkat çekti.

Siyonist gazetesi Jerusalem Post’un üniversitenin raporunu baz alarak aktardığı habere göre, İsrail listede 10 yıl önce 11. sıradayken, İran’ın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 17. sıraya düştüğü belirtildi. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “İsrail bu sıralamada Ortadoğu’nun dördüncü en güçlü devleti konumunda bulunurken, Türkiye dünya genelinde sekizinci sırada yer alıyor. İran (14’üncü) ve Mısır (15’inci) sıralamada daha iyi bir sıralama elde etti” denildi.



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Türkiye yükselişte

Türkiye’nin savunma sanayindeki artan askeri gücü, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor. Son yıllarda yapılan önemli yatırımlar ve stratejik hamlelerle, Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yeterli bir konuma ulaşmış durumda. Bu başarılar, sadece ulusal sınırlar içinde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da araştırmalara ve raporlara yansıyor.

Fransa 11’inci, Yunanistan 32.

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı 2024 araştırmasında, Amerika ilk sırayı alırken, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, İngiltere ve Japonya ilk 7 sırayı aldı. Türkiye 8. sıraya yükselirken onu Pakistan ve İtalya takip etti. Fransa’nın 11. sırada yer aldığı araştırmaya göre Almanya 19. sırada, İspanya ise 20. sırada kaldı. Komşumuz Yunanistan 32, Bulgaristan ise 62. sırada kendisine yer bulabildi.

Bu sıralama, ülkelerin konvansiyonel savaş yeteneklerini temsil ediyor. İnsan gücü, hava gücü, doğal kaynaklar, finansal güç ve coğrafi konum gibi faktörler, ülkelerin puanlarını belirliyor.