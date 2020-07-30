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Aktüel

Tel Abyad'da teröristlere ait patlayıcı malzemeler bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:00:49 -
Tel Abyad'da teröristlere ait patlayıcı malzemeler bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce karargah olarak kullandığı evde 5 savunma tipi el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Tel Abyad'da şu anda boş olan, Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan ve üst düzey örgüt mensuplarının barındığı bir evde, bomba ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu belirlendi.

Gerekli önlemler alınarak evde yapılan aramalarda, 5 savunma tipi el bombası, 22 elektrikli kapsül, 28 kibrit başı eczası diye adlandırılan kapsül ateşliyicisi, elektrik güç ünitesi ve çok sayıda bilgisayar malzemesi ele geçirildi.


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