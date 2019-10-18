Tel Abyad'da terörden uzak ilk cuma namazı Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 4,5 yıllıkYPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi. Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar,cuma namazını kıldı. Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı.

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