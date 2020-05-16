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Tel Abyad'da ilaçlama çalışmaları

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:41:48 -
Tel Abyad'da ilaçlama çalışmaları

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezince (SUDKOM), Tel Abyad'da yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda SUDKOM koordinesinde Akçakale Belediyesi ekipleri, Tel Abyad bölgesinde haşere ve sineklerin üremesini engellemek için ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmaları özellikle halkın yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezindeki hastane, kamu binaları ile cadde ve sokaklarda yapıldı.

Tel Abyad halkı, ilçede belediyecilik hizmetlerini yürüten Tel Abyad Mahalli Meclisi'ne iş makinesi ve personel desteği veren Akçakale Belediyesi yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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