Tel Abyad kırsalındaki terör mevzilerine obüs atışı Barış Pınarı Harekatı 7. günde başarıyla devam ederken, TSK, Tel Abyad'ın kırsal kesimlerindeki terör hedeflerine obüs atışları yapıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın kırsal kesimindeki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı. Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor. Bu arada, kırsalda teröristlerin bulunduğu bölgelere Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin de yönlendiği gözlendi. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den de duyuluyor.

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