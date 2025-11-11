  • İSTANBUL
Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü'den 'yalan yazdık' itirafı
Medya

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Sözcü gazetesinin “Teğmenleri attılar, Suriyeli aldılar” haberine Milli Savunma Bakanlığından (MSB) tekzip geldi. Böylece Sözcü’nün bir haberinin daha yalan olduğu ortaya çıkmış oldu.

Yaptıkları yalan haberlerle sayfaları tekzipten geçilmeyen muhalif medyanın içler acısı durumuna yeni bir halka daha eklendi.

Sözcü gazetesi geçtiğimiz hafta Gülnur Saydam imzalı “Teğmenleri attılar, Suriyeli aldılar” haberini yayımladı.

Haber gazetede “Diploma töreninden sonra kılıç çatıp ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen teğmenlerden 5’ini ihraç eden TSK, Suriyelileri eğitmeye başladı” şeklinde verilmişti.

Sözcü’nün bu haberine MSB’den tekzip geldi. MSB’nin açıklamasında, Bakanlık ve TSK’nın birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzaladığını ve bu anlaşmalar kapsamında askerî öğrencilerin Türkiye’de eğitim görerek kendi ülkelerine döndüğüne vurgu yaparak, “Suriyeli askerî öğrenciler de imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askerî öğrencinin TSK'da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK'yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikârdır.” ifadelerine yer verdi.

İŞTE SÖZCÜ’NÜN YAYIMLADIĞI O TEKZİP

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetemizde 4 Kasım 2025'te yayınlanan "Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar" başlıklı habere yönelik açıklama yaptı. MSB açıklaması şöyle:

"Gazetenizin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasın- da "Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar" başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriye'lilerin TSK'da yapılandırıldığı ifade edilmektedir. 034754

Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askerî öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askerî öğrenciler de imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askerî öğrencinin TSK'da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK'yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikârdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

yüzler olmuş kösele, yalan ise rutinleri,neyapsan nafile , bu yoldan bunların geçimleri,,

Neco

Ülkede kanun yok isteyen istediğini yazıyor.istedigi yalanı konuşuyor istediği iftirayı atıyor.sonrada yanına kalıyor.boyle gevşeklik olurmu.acilen bu konularla ilgili kanun çıkmadı gerek.herkes yazdıklarından sorumlu olması gerek.camur atıyorlar izi kalıyor sonra tezkip yapsa ne yapmasa ne.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
