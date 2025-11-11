Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Yaptıkları yalan haberlerle sayfaları tekzipten geçilmeyen muhalif medyanın içler acısı durumuna yeni bir halka daha eklendi.

Sözcü gazetesi geçtiğimiz hafta Gülnur Saydam imzalı “Teğmenleri attılar, Suriyeli aldılar” haberini yayımladı.

Haber gazetede “Diploma töreninden sonra kılıç çatıp ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen teğmenlerden 5’ini ihraç eden TSK, Suriyelileri eğitmeye başladı” şeklinde verilmişti.

Sözcü’nün bu haberine MSB’den tekzip geldi. MSB’nin açıklamasında, Bakanlık ve TSK’nın birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzaladığını ve bu anlaşmalar kapsamında askerî öğrencilerin Türkiye’de eğitim görerek kendi ülkelerine döndüğüne vurgu yaparak, “Suriyeli askerî öğrenciler de imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askerî öğrencinin TSK'da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK'yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikârdır.” ifadelerine yer verdi.

İŞTE SÖZCÜ’NÜN YAYIMLADIĞI O TEKZİP

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetemizde 4 Kasım 2025'te yayınlanan "Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar" başlıklı habere yönelik açıklama yaptı. MSB açıklaması şöyle:

"Gazetenizin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasın- da "Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar" başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriye'lilerin TSK'da yapılandırıldığı ifade edilmektedir. 034754

Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askerî öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askerî öğrenciler de imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askerî öğrencinin TSK'da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK'yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikârdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."