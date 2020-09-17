Tekvandoda olimpiyat yolunda güç birliği

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında İngiltere ile yapılan ortak kampın verimli geçtiğini söyledi.

Metin Şahin, AA muhabirine, Türkiye ve İngiltere milli takımlarının Antalya'da gerçekleştirdikleri ortak kamp ile Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatlarını yakından takip ederek yeni yol haritasını oluşturduklarını belirten Şahin, "Teknik ekibimizin belirlediği yeni planlamamızın ilk önemli ayağı, İngiltere ile yaptığımız ortak kamp çalışması oldu. Bizim gibi tekvando branşında dünyada söz sahibi olmuş İngiltere ile ülkemizde çok faydalı bir kamp dönemi geçirdik." diye konuştu.

Şahin, İngiltere'nin aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bulunduğu en güçlü kadrosuyla Türkiye'ye geldiğinine işaret ederek, "Biz de en iyi sporcularımızla bu kampta yer aldık. Burada yaptığımız 10 günlük çalışmada iki ülkenin elit sporcuları birbirlerinin gelişimine katkı sağladı. Bu çalışmanın olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere'nin yeniden ortak kamp talebi oldu. Önümüzdeki dönemde şartları gözden geçirdikten sonra bir ortak kamp daha gerçekleştirebiliriz." değerlendirmesini yaptı.







- "Olimpiyat madalyası kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz"





"Pandemi döneminde çalışmalarımızı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda devam ettiriyoruz." diyen Şahin, "Tokyo Olimpiyatları'na yaklaşık 10 aylık bir süreç var. Olimpiyatlara tam kadro katılacak kadın takımımızın yanı sıra kıta elemeleri için erkek takımımız da çalışmalarını sürdürüyor. Para tekvandocularımız da gerçekleştirdikleri kamplarla paralimpik oyunlara hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç oluyor. Ancak gerekli tedbirleri aldığımız için şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.



Metin Şahin, "Tokyo'da mücadele edecek tüm sporcularımız madalyaya aday sporcular. Hepsi birbirinden kıymetli ve katıldıkları şampiyonalarda kürsüden inmeyen sporcular. Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Bu doğrultuda en iyi şekilde çalışıyorlar. Japonya'da olimpiyat madalyası kazanma geleneğimizi sürdüreceğimize ve ülkemizi gururlandıracağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.