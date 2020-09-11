Tekvandoda İngiltere ile ortak kamp sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımlarının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına yönelik ortak çalışma kampı sona erdi.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, İngiltere'nin dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcularının yer aldığı 17 kişilik kadrosuyla Antalya Sirene Belek Otel’de yaptığı kamp 10 gün sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na yaklaşık 10 aylık bir süreç var. En başından bu yana işi sıkı tutuyoruz." dedi.

İngiltere ile çok faydalı bir antrenman dönemi geçirdiklerini belirten Şahin, "Burada yaptığımız 10 günlük çalışmada İki ülkenin elit sporcuları birbirlerinin gelişimine katkı sağladı. İngiliz meslektaşlarım da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yeniden birlikte çalışmak için İngiltere’ye davet etti." ifadelerini kullandı.



İngiltere Milli Takımlar Performans Direktörü Gary Hall da oluşturulan kamp ortamı için Türkiye’ye teşekkür ederek benzer bir çalışmayı İngiltere’de tekrarlamayı istediklerini söyledi.



