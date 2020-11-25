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Spor Tekvando Milli Takımı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu
Spor

Tekvando Milli Takımı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:43:36 -
Tekvando Milli Takımı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu

ANKARA (AA) - Erkek Tekvando Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda bugün 2 altın, 1 bronz madalya kazandı. Türkiye toplam 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 8'incisi yapılan şampiyonada, büyük erkekler kategorisinde +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile 87 kiloda Orkun Ateşli altın, 74 kiloda Yusuf Kara ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada dün Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs'ın altın, Nafia Kuş ve İkra Kayır'ın gümüş, Rukiye Yıldırım'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye, 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupasını Tekvando Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Servet Tazegül teslim aldı.

Takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takımı kutlayan Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan’da yapılan şampiyonada zirveye çıktık. Zaten öncesinde de her daim kürsüde yer alıyorduk. Geçen 8 aylık süreçte bizim için değişen bir şey olmadı. Bu zorlu süreçte form durumlarını koruyan sporcularımızı ve sporcularımızla ilgilenen teknik ekibimizi kutluyorum. Tokyo yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."ifadelerini kullandı.

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