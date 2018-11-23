



ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekvando Grand Prix Finali müsabakalarında, Nur Tatar Askari altın, Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Fujairah kentinde düzenlenen ve sıkletlerinde en iyi 16 sporcunun davet edildiği organizasyonun ikinci gününde milli sporcular, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Tatamiye 67 kiloda çıkan Nur Tatar Askari, final müsabakasında Güney Koreli Jan-di Kim ile karşılaştı. Normal süresi 5-5 biten karşılaşmada milli tekvandocu, rakibini altın vuruşla 7-5 mağlup ederek adını zirveye yazdırdı.

Nur Tatar Askari, Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu oldu.



Kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ise üçüncülük maçında Sırp Milica Mandic ile karşı karşıya geldi. Rakibini 10-6 yenen milli sporcu, bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Bronz madalya maçlarında, Güney Kore'den Jae-Youn Sim'e altın vuruş sonucunda 5-3 mağlup olan kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ile İspanya'dan Marta Calvo Gomez’e 22-16 yenilen kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise 4. sırada kendilerine yer buldu.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporculardan kadınlar 57 kiloda İrem Yaman çeyrek finalde, kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ise ilk turda organizasyona veda etti.







