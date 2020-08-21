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Spor TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi
Spor

TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:36:21 -
TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi


BALIKESİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

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