Tekstilkent için geri sayım

İş adamlarının beklentilerine kulak verdiklerini söyleyen Doğan, ’’Çözüm odaklı çalışıyoruz, Tekstilkent projesi ile işadamlarımızın da sıkıntılarını büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tekstilkent’e meslek eğitim merkezi kuracağız, burada mesleki eğitimler verip işlernde uzman kişiler yetiştireceğiz” mesajını verdi. Tekstilkent projesi ile istihdama önemli bir katkı sağlanacağını vurgulayan Doğan, ’’Çarşamba’da şu an ortalama bin kişi tekstil frmalarında çalışıyor, bu sayıyı Tekstil Kent ile üç katına çıkartmayı hedefliyoruz. Çarşamba için büyük bir istihdam fırsatı, çalışanların yüzde 90’ını kadınlarımız oluşturacak. Tekstilkent’te kreş ve sosyal tesislerimizde olacak. İyi bir çalışma ortamı sağlamak için her noktayı en ince ayrıntısına kadar düşüneceğiz” diye konuştu.