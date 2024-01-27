Tekstil yatırımları Doğu’da gençlere istihdam alanı oldu

Genç nüfus potansiyelini değerlendirmek ve desteklerden yararlanmak isteyen birçok fabrika sahibi ve girişimci, son zamanlarda yatırım yapmak için Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’ye yöneldi.

Bölgeye artan talebin karşılanması ve işsizliğin azaltılması amacıyla bakanlıklar, valilikler ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) birçok proje başlatıldı, tekstil kentler kuruldu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray: “Geçmişte bölgemiz birçok olumsuzlukla, terörle anılırken, gençler farklı alanlara savrulurken, şimdi her biri istihdama, bölgelerinin ve ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu gençlerimizin elinden çıkan ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor” dedi.