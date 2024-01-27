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Ekonomi Tekstil yatırımları Doğu’da gençlere istihdam alanı oldu
Ekonomi

Tekstil yatırımları Doğu’da gençlere istihdam alanı oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:50:00 -
Tekstil yatırımları Doğu’da gençlere istihdam alanı oldu

Devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ile yatırım yapmak isteyen girişimcilere verilen destekler sayesinde açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, Doğu Anadolu Bölgesi’nde binlerce gence iş kapısı oldu.

Genç nüfus potansiyelini değerlendirmek ve desteklerden yararlanmak isteyen birçok fabrika sahibi ve girişimci, son zamanlarda yatırım yapmak için Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’ye yöneldi.

Bölgeye artan talebin karşılanması ve işsizliğin azaltılması amacıyla bakanlıklar, valilikler ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) birçok proje başlatıldı, tekstil kentler kuruldu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray: “Geçmişte bölgemiz birçok olumsuzlukla, terörle anılırken, gençler farklı alanlara savrulurken, şimdi her biri istihdama, bölgelerinin ve ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu gençlerimizin elinden çıkan ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor” dedi.

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