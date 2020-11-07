Tekstil ve konfeksiyonlarda zararlı boyar madde denetimleri TAREKS üzerinden yapılacak

ANKARA (AA) - Tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ve ayakkabılarda sağlığa zararlı azo boyar maddelere ilişkin denetimler, 2021 yılından itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tekstilden konfeksiyona, deri ürünlerinden ayakkabılara kadar bazı ürünlerde kullanılan azo boyar maddelerin denetimine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu ürünlerde sağlığa zararlı azo boyar maddelere ilişkin denetimler 1 Ocak 2021'den itibaren TAREKS üzerinden yürütülecek.

Söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen firmalar tarafından gümrük beyannamesinin tescili öncesinde TAREKS'e başvuru yapılması gerekecek ve denetimler risk analizine göre gerçekleştirilecek. Denetimleri, Ticaret Bakanlığı bölge müdürlükleri yapacak.

Bu çerçevede, 2021'den itibaren denetim işlemi için başvuruda bulunacak firmaların gecikme yaşamamaları için Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği gereğince TAREKS'e kaydolmaları önem taşıyor.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.