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Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatında hedef 1 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "2018 yılında 722 milyon dolara ulaşan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracak gücümüz var.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatında hedef 1 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "2018 yılında 722 milyon dolara ulaşan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracak gücümüz var. Makinelerimizin yüksek üretim performansı ve farklı tasarımlara hizmet verebilecek esnek yapısı bizleri bu seviyeye kısa vadede taşıyacaktır” dedi.


Dünyanın en büyük uluslararası tekstil makineleri fuarı ITMA,Türkiye’nin makinecilerini Barselona’da ağırladı. Tekstil ve hazır giyim makineleri ihracatı geçtiğimiz yıl 722 milyon dolara ulaşan Türk makine sektörü, 165 firmayla katıldığı ITMA fuarında yeni ürünlerini sergiledi. 45 ülkeden 1700 katılımcının yer aldığı fuarda Makine İhracatçıları Birliği, “Turkish Machinery” markasıyla tanıtım çalışmaları yaptı.


Türkiye’nin Ortadoğu’dan Avrupa ve Uzak Asya’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden tekstil ve konfeksiyon makinesi ihraç ettiğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Tekstil ve konfeksiyon makineleri alanında geliştirdiğimiz ileri teknolojili ürünlerimiz ve faaliyet alanında markalaşma stratejisi yürüten firmalarımız öncülüğünde tüm dünyaya ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz.2018 yılında 722 milyon dolara ulaşan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracak gücümüz var. Makinelerimizin yüksek üretim performansı ve farklı tasarımlara hizmet verebilecek esnek yapısı bizleri bu seviyeye kısa vadede taşıyacaktır” dedi.


“Tekstil ve konfeksiyon üreticilerimiz bize güvensinler”


Türk firmaların ITMA fuarında sergiledikleri yeni ürünlere yoğun ilgi ve talep olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi:


“Bu yılın ilk 5 ayında tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız miktar bazında yüzde 26 arttı. Daha önce 4 makine gönderdiğimiz yere, artık 5 makine gönderiyoruz. Bu sayı daha da artacak, makinelerimizin gerçek değerine ulaşmasıyla birlikte değer bazında sağladığımız yüzde 15 artış da yükselecektir. Pazarlık gücümüzü koruyabilmek için iç piyasadaki talebin korunmasına ihtiyacımız var.Oysa Türkiye her yıl tekstil ve konfeksiyon makineleri alanında 1 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Türk makinelerinin kalitesini tüm dünya anladı, tekstil ve konfeksiyon üreticilerimizin de bize güvenmesi gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:43
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