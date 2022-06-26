Tekstil ve hazır giyimin ihracat şampiyonları belli oldu

YENİ AKİT ANKARA

Katma değerli üretim, istihdama katkı ve ülke ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. 206 firmanın ödüllendirildiği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri Töreni’ne Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, UİB Koordinatör Başkanı-Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı. Tekstil sektöründe da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., önceki yıl olduğu gibi yine ilk sırayı alırken Fistaş Dış Ticaret Pazarlama A.Ş ile Zorlu Dış Ticaret A.Ş. , en başarılı firmalar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., EDT Dış Ticaret A.Ş. ve Öz Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı.

‘Sektörde büyük fırsatlar var’

UTİB ile birlikte başarılı üye firmaların ödüllendirildiği törene ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden ve 2021 yılında yüzde 32 artışla 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan UHKİB'in tüm zamanların rekorunu kırdığını kaydeden UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “Gelinen bu nokta Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucudur. Önümüzdeki yıllarda Türkiye için tekstilde ve konfeksiyonda büyük fırsatlar var. Bizlerin bu durumu fırsata çevirmesi için tasarıma ve üretimde dijitalleşmeye önem vermemiz gerekiyor. Son dönemde özellikle sektörün Endüstri 4.0’a entegre olması firmalarımızın uluslararası alandaki rekabetçiliğine katkı sağlayacak, pazardan aldığı payı artıracak ve dünyayla uyumunu daha kolay sağlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Yeşil üretim ve sürdürülebilirlik’ vurgusu

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Birlik olarak 2022 yılında da Türk tekstiline katkı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizerek, “Yeşil üretim ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturacak projelere öncelik veriyoruz. TechXtile Platformu, Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ve Ur-Ge projelerimiz ile teknoloji ve yenilikçi metotların üretime dâhil edilmesi, inovatif ürünlerin tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sonuçta tekstil ihracatında katma değerin artırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Pozitif ayrımcılığa ihtiyacı ortadan kaldırmalıyız”

UTİB olarak önem verdikleri bir diğer konunun kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu da söyleyen Başkan Engin, “Kadınlarımız, bu ülkenin temel direğidir ve her alanda hak ettiği değeri görmelidir. Ülkemde bunun artık söylemden eyleme döndüğünü ve pozitif ayrımcılığa ihtiyaç kalmadığını görene kadar her fırsatta dile getireceğim. Bu nedenle sektördeki kadın sayısının artmasını teşvik etmek amacıyla Techxtile Sart-Up Challenge programımızda son iki yıldır iş dünyamızın kadın temsilcileri için özel bir ödül uygulaması başlattık. Bu ödülün kadınlarımızı daha da cesaretlendirdiğini de gördük. Pandeminin yoğun yaşandığı 2020 yılında bile bir önceki yıla oranla yüzde 66 oranında artışla 174 proje başvurusu aldık. Projelerin 64 tanesi ise kadın girişimcilerimizden geldiği gibi. Birinciliği de bir kadın girişimci kazandı. Bu tür özel ödül uygulamalarını da çeşitlendirerek devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Engin, konuşmasının ardından törene katılan tüm kadın sektör temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Bursa, Türkiye ihracatına yön veriyor’

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı 2 milyar dolarlık eksiği olmasına rağmen Bursa’nın, geçen yıl 16 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’nin ikinci en büyük şehri olduğunu kaydederek “Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan hareketle üretime ve ihracata önem veren şehrimiz, yıllık 8 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 30 milyar doların üzerinde ihracat yaparak hem trendleri belirliyor hem de dünya tasarımda söz sahibi bir konumda yer alıyor. Bu başarıda büyük katkıları olan birliklerimizi ve Türkiye ihracatına ivme kazandıran tüm firmalarımızı kutluyorum” diye konuştu.

“Başarılı işlere imza atacağız”

Kısa süre önce göreve gelen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise 32 yıldan bu yana sadece tekstil konuştuğunu ancak bundan sonra TİM Başkanı olarak tüm sektörlerle birlikte Türkiye’nin ihracat geleceğine farklı bir imza atacaklarını söyledi. Gültepe, “Tekstil ve hazır giyim sektörü, 30 milyar doların üzerinde ihracat rakamı ile Türkiye’deki farklı sektörlerin başında geliyor. Bu iki sektör, başarılı çalışmalarıyla olduğu kadar ortak strateji ve proje üretme becerisiyle de tüm sektör paydaşlarına öncülük ediyor. Sahiplenmiş olduğumuz dinamizm ve motivasyonumuza sahip çıkarak başarılarımızı hep daha ileriye taşımaya gayret göstermeliyiz” dedi. Bursa’nın hem hazır giyim, hem de tekstil sektöründe en önemli şehirlerin başında geldiğini de söyleyen Gültepe, “Dış ticaret fazlası vererek büyük bir başarı gösteren Bursa’nın Türkiye ihracatında ayrı bir yeri var. İstanbul’a bu kadar yakın bir senkronizasyonda, mesafelerin kısaldığı bir ortamda hep birlikte çok daha başarılı işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

206 firma ödüllendirildi

Toplamda 206 firmanın ödüllendirildiği 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri’nde tekstil sektöründen 148, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 58 olmak üzere toplamda 206 firma ödül almaya hak kazandı. UTİB; tekstil sektöründe en çok ihracat yapan ilk 3 firmayı platin, 13 firmayı altın, 25 firmayı gümüş, 26 firmayı bronz ihracat başarı ödülü ile ödüllendirirken, 81 firmaya da başarılı çalışmalarından dolayı ‘İhracata Katkı Sertifikası’ verdi. UHKİB ise hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya platin, 11 firmaya altın, 19 firmaya gümüş, 23 firmaya da bronz ihracat ödülü verildi.