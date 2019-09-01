Tekstil okuyana burs ve iş garantisi verildi!

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada 8’inci, Avrupa Birliği’nde (AB) ise 3’üncü büyük tedarikçi konumunda. Yıllık 26 milyar dolarlık ihracatı ile ikinci büyük ihracatçı sektör olan tekstil ve hazır giyim, istihdamda da lokomotif. Ancak ekonomideki bütün bu önemine rağmen son dönemlerde algısı gerilemiş ve sektörü daha da ileriye taşıyacak nitelikli elemanlar tarafından tercih edilmeyen bir alan haline dönüşmüştü

Bu algıyı değiştirmek için ise tekstil sektörü, kalifiye tekstil ve deri mühendislerini sektöre çekmeye yönelik olarak temmuzda burs kampanyası başlatmıştı. Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstili seçmeleri durumunda asgari ücrete kadar burs vereceklerini ve mezuniyetin sonunda da iş garantisi sağlayacaklarını açıklamıştı.

Öğrenciden talep yağdı

Tekstil mühendisliğine yönelik burs ve istihdam kampanyası amacına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite tercih sonuçlarına göre, ‘tekstil mühendisliği’ bölümlerinin doluluk oranları yüzde 42’den yüzde 92’ye çıktı, kontenjanlar doldu. Sınavda ilk 20 bine girenlere 2020 lira, ilk 20-50 bin arasında olanlara 1415 lira, ilk 50-80 bin arasındaki adaylara ise 1010 lira karşılıksız burs verilecek.

Sektör, en az 4-5 yıl sürecek tekstil mühendisliğine yönelik burs ve istihdam kampanyasında, bu yıl kazanan 100 öğrenci için 1 milyon liralık bütçe ayırdı.

Bölüm puanları arttı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile birlikte yürüttükleri projede büyük başarı sağlandığını belirten İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “2018’de sadece iki bölüm kontenjanını doldurabilmişken 2019’da 9 bölüm bu başarıyı elde etti. Tekstil mühendisliğine giriş puanları ise ortalama 100 puan arttı. 433 kontenjanımızdan 398’ini doldurduk. 100’ün üzerinde öğrenci burs hakkı kazandı. Sevindirici olan bursu kazanamasa da tekstil bölümünü seçen çok sayıda öğrenci oldu ve yüzde 70’i de kız öğrenci” dedi.