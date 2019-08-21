Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi Denizli’de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Denizli’de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz 9 Ağustos’ta meydana gelen kazada, tekstil firması işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsü ile Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobil Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı’nda çarpıştı. Kaza sonrası 14 kişi yaralanırken, kaza anı ise o anda yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin orta şeritte giderken sol şeritte giden midibüse çarpması ve sonrasında midibüsün devrilmesi yer alıyor.

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