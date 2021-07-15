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Yerel Tekstil atölyesinde yangın
Yerel

Tekstil atölyesinde yangın

Adana'da iki katlı tekstil atölyesinde satışa hazır halde bekletilen kıyafetlerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangında, maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 05:23:00 -
Tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45144 Sokak'taki iki katlı tekstil atölyesinin depo kısmında çıktı. Atölyenin kapalı olduğu sırada depo kısmından yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, satışa hazır halde bekletilen kıyafetlerin bulunduğu depodaki yangına tazyikli su ile müdahale etti. Depoyu saran yangın, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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