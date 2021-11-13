Teksas’ta “LGBT” okul kitaplarından çıkacak

Münübe Yılmaz

Türkiye’de devletin dağıttığı ders kitaplarında bile ahlaksızlığı özendiren içerikler tam anlamıyla ayıklanamamışken, ABD’den ilginç bir haber geldi. Teksas’ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, eyaletin eğitim kurumu olan Teksas Eğitim Ajansı’na, okul kütüphanelerinde cinsel temaları ele alan veya LGBT propagandası barındıran müstehcen içerik olup olmadığını araştırma talimatı verdi. Amerika’da, nüfusunun büyük çoğunluğunun LGBT türü ahlaksızlıklara karşı çıktığı ender eyaletlerden biri olan Teksas’ın valisi, Teksas Eğitim Ajansı Başkanı Mike Morath’a yazdığı mektupta, devlet okullarında ve bu okullara bağlı kütüphanelerde müstehcen yayın olduğunun tespit edilmesi halinde yasaların sonuna kadar kullanılarak mahkemeye gidilmesini istedi.

“Müstehcen içeriklerin okullarda yeri yok”

Vali Abbott, geçen hafta, müstehcen içeriklerin okullarda yeri olmadığını söylemiş ve okul yöneticilerinin, öğrencileri uygunsuz materyalden korumakla mükellef olduğunu belirtmişti. Abbott ayrıca, Teksaslı öğrencileri korumak için bir “acil eylem planı”na ihtiyaç bulunduğunu da ifade etmişti. Eyalet Temsilcisi Matt Krause de geçen ayın sonlarında, soruşturmaları denetleyen Teksas Eyalet Meclisi Komitesi’nin okul kütüphanelerindeki kitapları tetkik ederek bir soruşturma başlattığını aktarmıştı.