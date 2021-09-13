Teksas’ta İslam düşmanları tarafından camiye saldırı: Domuz başı maskesi bırakıldı!

Olay, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Teksas eyaletinin Austin şehrindeki İslam Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İslam düşmanı bir kişi, caminin önüne gelerek Müslümanlara hakaret yazıları içeren, üzerinde domuz başı maskesi bulunan bir pankart bıraktı.

Çirkin saldırının ardından açıklama yapan İslami sivil toplum kuruluşları, sergilenen İslam düşmanlığına tepki göstererek faillerin bulunması çağrısında bulundu.

İslam Merkezi'nin müdavimlerinden Velid Haydar, merkezde faydalı şeyler yaptıklarına dikkat çekerek saldırıya tepki gösterdi.

Müslüman aktivist Faizan Said, kentte daha önce de bir camiye saldırı yapıldığına işaret ederek İslam Merkezi'nin hedef alınmasının çok çirkin bir olay olduğunu söyledi.

2017 yılında Austin'deki bir başka cami, kundaklanarak yakılmıştı.