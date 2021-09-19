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Dünya Teksas’ta binlerce Haitili göçmen ABD’ye girdi
Dünya

Teksas’ta binlerce Haitili göçmen ABD’ye girdi

ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:23:00 -
Teksas’ta binlerce Haitili göçmen ABD’ye girdi

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü. 35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı. Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi.

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