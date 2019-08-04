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Teksas katliamından sonra bir kanlı saldırı daha! 'Her yerde ölü insanlar var'

Teksas Eyaleti’ndeki Walmart alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası, ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:34

ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Yerel medyada çıkan haberlerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yerel medya, birden fazla saldırgan olabileceğini aktarırken, bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teksas'taki katliam sarsmıştı

ABD’de ilk silahlı saldırı Teksas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.

"Her yerde ölü insanlar var"

Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:34
  1. ABD
  2. silahlı saldırı
  3. Ohio eyaleti
  4. Dayton kenti

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail37 dk önce
    Elhamdulillah. Islam'a ve muslumanlara, kuduz kopek gibi saldirip, bu baglamda Yahudi seytaninin kayitsiz sartsiz kopegi olmanin bedelini odeyeceksiniz! Hem bu dunyada ama esasen ahirette insa Allah.
  • Osman K.Osman K.39 dk önce
    Küçükken bizler sakın haram lokma yeme; mutlaka senden çıkmasa bile çoluk çocuğundan çıkar, diye büyütüldük. Amerikadaki duruma bakınca bu sözler aklıma geliyor. Vatandaşlarına sağladığı refah diğer ülkelerin sömürüsüne dayalı. Sömürmek için katliam yapmaktan ambargolar koymaya her türlü aracı kullanan haramzade bir ülke. Bu yüzden, haramla büyüyen vatandaşları kudurup böyle katliamlar yapıyor gibi. Netice itibariyle, Amerikanın hunharlığı ve barbarlığı sebebiyle masum insanların ölmesine üzülmek bile zor geliyor insana.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 58 dk önce
    Abd içindeki Evangelist karanlık yeraltı Sapık din örgütleri, Trump’ın mutedil davranışlarına karşı onu köşeye sıkıştırmak istiyorlar...DAYANNNN TRUMP, DAYAN, Aynen Erdoğan gibi, aynen Maduro gibi.... DAYANNNNNN....

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