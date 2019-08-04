Teksas katliamından sonra bir kanlı saldırı daha! 'Her yerde ölü insanlar var' Teksas Eyaleti’ndeki Walmart alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası, ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Yerel medyada çıkan haberlerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yerel medya, birden fazla saldırgan olabileceğini aktarırken, bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teksas'taki katliam sarsmıştı ABD’de ilk silahlı saldırı Teksas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi. "Her yerde ölü insanlar var" Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

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