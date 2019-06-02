(Tekrar) Sarıeroğlu: "İkinci bayram 23 Haziran’da olacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İkinci bayram inşallah 23 Haziran olacak. İstanbul’da iş yarım kaldı biliyorsunuz, bunu tamamlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz" dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığınca Yüreğir Belediyesinin katkılarıyla Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü’de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, gönül sofralarını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Son 10 gündür İstanbul’da seçim çalışması yaptıklarını hatırlatan Sarıeroğlu, "Biliyorsunuz bayram yaklaşıyor, Allah hayırla bayrama ulaşmayı nasip etsin. İkinci bayram inşallah 23 Haziran olacak. İstanbul’da iş yarım kaldı biliyorsunuz, bunu tamamlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Şu an bayram için buraya gelen varsa akrabalar, tanıdıklar oy kullanmaya dönmelerini hep birlikte sağlayacağız inşallah. Yine Adanalı hemşehrilerimize İstanbul’da ulaşarak bu işi sıkı tutmaları konusunda da sizlerden ricam onlarla yakın iletişim içinde olalım. Bizlere iletebilirsiniz, gitmemiz, ulaşmamız gereken neresi varsa İstanbul’da çalışan arkadaşlarımıza bu bilgileri iletiriz" diye konuştu.

"Adana’ya desteğimizi sürdüreceğiz"

Sarıeroğlu, tarım, sanayi, ticaret, turizm şehri olan Adana’yı hak ettiği güzelliklerle buluşturmak için daha fazla gayret edeceklerini ifade etti.

Vatandaşların yerel seçimlerde büyükşehir anlamındafarklı bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimizin iradesine saygımız sonsuz ancak Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye genelinde hem de Adana’da başarılı olduğumuzun da altını çizmek istiyorum. 15 ilçemizin 11’inde hemşehrilerimiz Cumhur İttifakı’ndan yana iradesini ortaya koydu. Büyükşehir meclisinde de Cumhur İttifakı olarak meclis üyelerimizin üstün bir çoğunluğu söz konusu. Adana’nın faydasına olacak her konuda desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."

"Hükümet işlerini bize bıraksınlar"

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı mutluyuz. Maaşlar, İşkur’un yaptığı ödemeler, hükümetimiz, devletimiz tarafından bayramdan önce herkese erkenden yatırılmış durumda. Bunun yanı sıra tarımla alakalı da destek ödemelerinin içinden geçtiği bir dönemdeyiz. Tüm Türkiye’de 2 milyar TL yağlı tohum destekleri ödeniyor, ödendi. Bugün de Ceyhan’da, İmamoğlu’nda ve Karataş’ta Ziraat Bankalarımız mesai yaparak bu ödemelerin yapılmasını sağladılar. Ben çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu ödemelerle ilgili olarak maalesef şehrimiz hiç de hak etmediği şekilde bazı siyasi popülizme malzeme yapılmaya çalışıldı. Ama bunun gerçek, doğru olmadığı ortaya çıktı. Adana’nın sahibi bizleriz, bu konularda Adana ile ilgili ne varsa milletvekillerimizle birlikte zaten bu işlerin takipçisiyiz. Bu konular üzerinden spekülasyon yapmak yerine, bakın şehrimiz yıllar sonra, 89’dan sonra ilk defa tekrardan, maalesef üzülerek söylüyorum sinek diye konuyla karşı karşıya kaldı. Şu anda bizleri arayan vatandaşlarımız en yakındığı konu sinekle, haşereyle mücadele. Bu konularda popülizm yapanlara buradan sesleniyorum. Hükümet işlerini bize bıraksınlar. Biz tüm vatandaşlarımızın 82 milyon vatandaşımızın ve Adana’daki tüm hemşehrilemizin her sorununun takipçisiyiz. Onlar bu konuları bıraksınlar, yıllardır drone ile yapılan sinekle mücadele şimdi neden yapılamıyor ve bunun yapılmasıyla alakalı ne gerekiyorsa bunun hayata geçirilmesinin lütfen takipçisi olsunlar."

Kocaispir’in değerlendirmesi

AK Parti il ve ilçe teşkilatları, partililer ve çok sayıda Adanalı vatandaş katıldığı iftar programından önce açıklamalarda bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de, artık Ramazan ayının son günlerinin yaşandığını ifade ederek, “Tarihi Taşköprü üzerinde hep birlikte Adana’nın çeşitli semtlerinden gelen vatandaşlarımızla birlikte iftar düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle son yıllarda Yüreğir’de Ramazan ayı çok keyifli geçiyor. Halihazırda Yüreğir Kültür Merkezi önünde bin 500 kişilik iftarımız devam ediyor. Bu kültürün yaşatılması için bu dönem çok güzel bir tavır sergiledik. İnsanlarımızın da buna çok güzel bir teveccühü oldu” diye konuştu.