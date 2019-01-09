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Tekrar astılar! Bayrak krizi büyüyor: İzin vermeyiz

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği bayrakları tekrar astı. Duruma tepki gösteren Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bayrakların indirilmesini istedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:24
Tekrar astılar! Bayrak krizi büyüyor: İzin vermeyiz

Süleymaniye merkezli KYB, dün gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı. Irak Başbakanı duruma tepki göstererek bayrakların indirilmesini istedi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söyledi.

 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

Irak'ta bayrak krizi tırmanıyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söyledi.

Abdulmehdi, dün gece yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük, IKBY'nin anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan, tartışmalı bölgeler sorunu anayasal düzeyde çözülene kadar kimsenin emrivaki davranışlarla değişimler yapmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, dün gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:24
  1. Kürdistan
  2. Süleymaniye
  3. Kerkük
  4. Adil Abdulmehdi
  5. Kürdistan Yurtseverler Birliği

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