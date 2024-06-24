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Ekonomi Teknosa’ya 5 ödül birden!
Ekonomi

Teknosa’ya 5 ödül birden!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 12:14:00 -
Teknosa’ya 5 ödül birden!

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde / Turkey CX Awards’24 dördü altın olmak üzere 5 ödül birden kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, benzersiz müşteri deneyimi için tüm kanallarında hayata geçirdiği yeniliklerini prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Teknosa, şirketlerin deneyim odaklı çalışmalarını bağımsız bir jüriyle değerlendiren Awards International’ın düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden 5 ödülle döndü. Teknosa, “En iyi iletişim / çağrı merkezi”, “Müşteri deneyiminde en iyi inovasyon”, “Yılın müşteri deneyimi ekibi” ve 5 bine kadar çalışanı olan şirketler arasında “Teknolojinin en iyi kullanımı” kategorilerinde altın, binin üzerinde çalışanı olan şirketler arasında “İş değişimi ve dönüşümü” kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirket adına ödülleri Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu ve müşteri deneyimi, müşteri hizmetleri, e-ticaret ve CRM ekipleri aldı. 

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