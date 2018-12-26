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Teknosa’dan yeni yıla özel kampanyalar

Teknosa’nın gelenekselleşen yeni yıla özel kampanyası Harcadıkça Kazan, bu yıl da teknoloji severlere kazandırmaya devam edecek.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
Teknosa’dan yeni yıla özel kampanyalar

Teknosa, yeni yıla yeni teknolojilerle girmek ve sevdiklerine hediye almak isteyenler için en son teknolojilerin dahil olduğu kampanyalar hazırladı.

Teknosa’nın gelenekselleşen yeni yıla özel kampanyası Harcadıkça Kazan, bu yıl da teknoloji severlere kazandırmaya devam edecek. 25-31 Aralık tarihleri arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kulaklık, tablet, elektrikli süpürge gibi ürünlere yüzde 50’ye varan indirimlerle sahip olacak.

İkinci üründe yüzde 50 indirim

Şirketin kendi özel markası Preo, aksiyon kameralarından drone’a, gaming ürünlerinden kişisel bakıma kadar çok çeşitli hediye seçenekleri sunuyor. 31 aralığa kadar geçerli Preo kampanyası kapsamında ise cep telefonu ve ekran koruma hariç tüm Preo ürünlerinde bir alan ikinci ürüne yüzde 50 indirimli sahip olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
  1. Teknosa
  2. Harcadıkça Kazan
  3. Preo

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