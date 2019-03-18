Teknosa’dan İstanbul’a 41. mağaza

Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM’de açtı. Teknosa’nın yeni mağazası, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar son teknoloji birçok ürünü tüketicilerle buluşturacak. 20 Mart tarihine kadar Beylikdüzü Migros Teknosa mağazasında geçerli olacak açılış kampanyası kapsamında, seçili notebook ve tabletlerde yüzde 30’a varan, telefon modellerinde ise yüzde 20 oranında indirimler olacak. Belirli mikrodalga fırın, çay makinesi gibi küçük ev aletlerine ve elektrikli süpürgelere de 200 TL’ye varan indirimlerle sahip olunabilecek. Açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısı 41’e, Türkiye’deki mağaza sayısı 203’e ulaşan Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışı doğrultusunda hem mağazaları hem de online platformlarıyla teknolojiyi her yerden erişilebilir kılmaya devam edecek.