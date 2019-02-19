Teknosa’dan işletmelere indirimli ve sabit taksitli satış Teknosa, 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle kurumsal satış hizmetini başlattı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında kurumsal satış hizmetini başlattı. Bu hizmet sayesinde işletmeler, havale ve kredi kartının yanı sıra kiralama yöntemine başvurarak 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle ihtiyaç duydukları teknolojilere sahip olabilecek. Kurumların teknoloji ortağı olma vizyonuyla yola çıktıklarına dikkat çeken Teknosa Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun, “Bu kapsamda kategori ve satış organizasyonumuzu ‘Teknosa Kurumsal’ adı altında yeniden yapılandırdık. Geliştirdiğimiz B2B portal sayesinde mağazalarımız ve tedarikçilerimiz arasında teklif, sipariş, tahsilat, sevk gibi tüm süreçlerin otomasyonunu da sağladık” dedi.



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