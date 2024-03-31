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Ekonomi Teknosa’dan Edirne’ye bir mağaza yatırımı daha
Ekonomi

Teknosa’dan Edirne’ye bir mağaza yatırımı daha

Yeniakit Publisher
2024-03-31 12:50:00 -
Teknosa’dan Edirne’ye bir mağaza yatırımı daha

Dijital kanallarıyla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmeyen Teknosa, Edirne’deki yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu.

Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Erasta AVM’de extra formatıyla yeni mağazasını Teknosa CEO’su Sitare Sezgin ve Teknosa İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımlarıyla açtı. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını sürekli olarak geliştiren Teknosa, yeni mağazada beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturuyor. Teknosa, yaygın mağaza ve online kanallarıyla Türkiye’de teknoloji alışverişinin öncü adresi olmaya devam ediyor.

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