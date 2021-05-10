Teknosa’dan bayram kampanyası
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, evlerde kutlamaya hazırlandığımız Ramazan Bayramı için yeni ihtiyaçları da göz önüne alarak, farklı ürün gruplarında özel kampanyalar başlattı.
Ramazan Bayramı için “Paylaşılacak mutlu anlar varsa, Teknoloji yanındaysa” sloganıyla değişen ihtiyaçlara paralel 17 Mayıs’a kadar sürecek indirim fırsatlarına başladı. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelindeki tüm mağazalarının faaliyetlerine geçici süreyle ara veren Teknosa’nın ürün ve hizmetlerine teknosa.com’dan, Teknosa mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.