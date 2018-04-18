Teknosacell'den cep dostu teklifler

Teknosa’nın mobil iletişim hizmeti Teknosacell, yeni faturasız paketlerle daha da genişledi. Teknosa’dan yapılan açıklamaya göre, hem her ay belirli bir miktar fatura rakamı ödemek durumunda olmadan hem de kullanım alışkanlıklarına göre şekillendirilebilen Teknosacell’in yeni faturasız teklifleri, kontrollü kullanımda da daha esnek bir seçenek sunuyor. Teknosacell faturasız hat, farklı tarife ve paketleri, ek paket alım kolaylığı ve esnek TL yükleme fırsatları ile internet, kısa mesaj ve konuşma gibi ihtiyaçlara cevap veriyor.