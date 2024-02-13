Teknosa, Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri’nde 3 ödül birden kazandı!
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, ilk kez katıldığı Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri'nde (International Business Excellence Awards) 3 ödülün sahibi oldu.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, benzersiz müşteri deneyimi için tüm kanallarında gerçekleştirdiği yeniliklerini ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Teknosa, global çapta şirketlerin 6 ana bölümde 26 farklı kategoride başvurduğu Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri’nden birisi altın, ikisi gümüş üç ödül kazandı.
Müşteri deneyimine altın ödül
Teknosa, “Müşteri Deneyimi Alanında En İyi Yenilik” kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, “En İyi Dijital Dönüşüm” ile “İş Değişimi ve Dönüşümü” kategorilerinde gümüş ödülü kucakladı.