Teknosa, 273 milyon TL nakit girişi sağlayacak

Teknosa’dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında rekor ciro ve kâr elde ederek, son 20 yılın en iyi performansına ulaşan Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, 2021 yılında sermayesini ve öz kaynaklarını güçlendirecek adımı attı. Sabancı Holding’in, 2020 yılı sonunda Teknosa’da gerçekleşmesi planlanan sermaye artışı için sahip olduğu yüzde 60,28’lik hissenin yüzde 10,28 oranındaki kısmını Borsa İstanbul’da halka açmasının ardından, ikinci aşama olan sermaye artırım kararı alındı. Teknosa Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini 91 milyon TL artırarak, 110 milyon TL’den 201 milyon TL’ye yükseltiyor. Teknosa ortakları, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay (1 lot) için geçerli yeni pay alma haklarını 3 TL üzerinden kullanabilecek. Sermaye artırımı ile Teknosa’ya 273 milyon TL’lik nakit girişi olacak. Sermaye artırımına iştirak eden ana hissedar Sabancı Holding, Teknosa’ya minimum 136,5 milyon TL’lik nakit fon girişi sağlayacak.

Gücüne güç katacak

Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, Teknosa’nın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Oran, “Sabancı Holding’in halka arzdan elde ettiği tutardan fazla bir tutarda iştirak ettiği sermaye artırımı, Teknosa’ya 273 milyon TL’lik nakit girişi sağlayacak ve şirketin gücüne güç katacak. Sabancı Holding’in Teknosa’ya duyduğu güven ile geleceğe güçlü bir biçimde hazırlanıyoruz. Sermaye artışından gelecek fonu, borçlanma ihtiyacını asgari seviyeye indirerek finansman giderlerini azaltmak ve böylece yaratılacak ilave kaynak ile Teknosa’da teknoloji altyapı yatırımlarını güçlendirip çeşitlendirmek için kullanacağız” ifadelerini kullandı. Oran, bu yıl, geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım planladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak için omni-channel iş modelimizi zenginleştirmeye, veri analitiği kabiliyetlerimizi artırmaya, ürün ve servis portföyümüzü genişletmeye odaklanıyoruz. 2019 yılının ortasında başlattığımız ‘Yeni Neslin Teknosa’sı’ müşteri odaklı dönüşüm programı ile performansımızı istikrarlı şekilde yükseltmeye devam ettik. 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz.”