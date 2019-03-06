Teknolojiyle bağımlılıkta ailelere önemli uyarı

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Baş, bağımlılıkla mücadeleye bilimsel metotlarla yaklaştıklarını belirterek teknoloji konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Başkanı basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Tekirdağ Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırılı’nın da katıldığı kahvaltılı basın toplantısında konuşan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Baş teknoloji bağımlılığı konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu.







"En büyük sorun teknoloji bağımlılığıdır"

Baş konuşmasında, "Yeşilay ülkenin en zor şartlarında bile toplumun önde gelen kişilerinin bir araya gelerek kurduğu bir kurum. Türkiye’yi örnek ve önder bir ülke yapmak için çalışıyoruz. Birçok gönüllü arkadaşımız çalışmalarımızda yer alıyor. Bağımlılıkla mücadeleye bilimsel metotlarla yaklaşmaya çalışıyoruz. Hem önleyici hem de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz etkinliklerimizde. Alkol, tütün kullanımı, madde kullanımı bunlar başlı başına bir sorun ama bunlardan daha kolay ve daha erişilebilir en büyük sorun teknoloji bağımlılığıdır. Yani burada ailelerimize çok büyük bir iş düşüyor. Küçükken büyüklerimiz bize para verip iki ekmek al bir paket de sigara al derdi. Şimdi tabi böyle şeyler kalktı. Ancak teknolojinin şöyle bir farkı var. Buna gerçekten önem verilmesi gerekiyor. Teknoloji aslında bir sigarayı biz çocuğumuza uzatıp asla vermeyiz. Maalesef ailelerimiz artık teknoloji konusunda ailelerimiz çocuklarımıza bir telefon uzatıp ondan sonra da onu yalnız başına bırakıp teknoloji bağımlılığı konusunda bağımlılığını engellemek yerine, farkında olmadan sanki gizli bir destek gibi bir şey gözüküyor" dedi.







"Dediklerimi yapmazsan rüyana gelirim"

Baş konuşmasının devamında, "Teknolojinin tehlikelerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle belli bir yaş grubun altında, çok vahim sonuçlar doğurabiliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde sohbet ederken, böyle oturduğumuz bir grupla bir doktor bayan yazdı. İşte ‘Geçtiğimiz hafta içerisinde kızım aradı. Çalışırken evdeydi o. Ne oldu kızım neden aradın dedim. İşte momo söyledi. Momo kim kızım hemen atladım eve gittim acaba evde birisi mi var diye. İşte o enteresan şey’ mesela bu teknolojinin içerisinde çocuk bir şey izliyor. İzlediği şeye tam odaklanırken, içeriden oldukça da dehşet bir görüntü. Ona talimatlar vermeye başlıyor. İşte, ‘Bıçak çıkartıyor kolunu kes, anneni ara, dediklerini yapmazsan rüyana gelirim’ gibi yani bu çocuğun bu teknolojiye ulaşmış olması nasıl mümkün olabilir. Serbest bırakılmasıyla mümkün olabilir" ifadelerini kaydetti.







Yeşil dedektör

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ise yeşil dedektör uygulamasından bahsederek, “Yeşil dedektör uygulamasına basıldığı zaman diyelim ki şu an burada sigara içiliyorsa, bizim Sağlık Bakanlığımıza düşüyor. O birimden de yetkili ile konum gönderiliyor. Bizim ekiplerimizde de tabletler var. Ekiplerimiz tabletleriyle beraber, oraya gelip konumunu kapatmadan herhangi bir şekilde işlem bitmemiş oluyor. Dolayısı ile onu kullanabilirsiniz” dedi.

Toplantı konuşmaların ardından son buldu.