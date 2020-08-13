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Aktüel

Teknolojiye direnen süpürgeciler yeni sezona başladı

Elektrik süpürgesine yenilen çalı süpürgesi üreten ustalar, çırak bulamamalarına rağmen mesleklerini sürdürmeye devam ediyor -Süpürgecilik mesleğinin son ustaları hasat edilen süpürge otlarını atölyelerde bağlamaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:53:37 -
Teknolojiye direnen süpürgeciler yeni sezona başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de süpürgecilik mesleğinin son ustaları hasat edilen süpürge otlarını atölyelerde bağlamaya başladı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrikli süpürgelerin yerini aldığı ot ya da çalı da denilen süpürgeler, tecrübeli ustaların ellerinde farklı süreçlerin ardından şekil buluyor.

Nisan ayında ekildikten sonra ağustos ayında hasat edilen süpürge otları, kükürtle ağartılma işleminin ardından standart ölçülerde kesilip bağlanıyor. Boyuna göre 15-20 lira arasında satılan süpürgeler, genellikle kırsal kesimde rağbet görüyor.

Geçmişte yaklaşık 350 dükkanın bulunduğu kentte, mesleğin son ustaları az sayıda dükkanda zanaatı sürdürmeye devam ediyor.

Süpürge ustası Erkan Posta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hasat süpürge otlarının ustalar tarafından bağlanmaya başladığını söyledi.

Mesleğe olan ilginin azalmasıyla el dikişinin de unutulduğunu anlatan Posta, "Edirne'de meslek azaldı. Önceden 350 dükkan vardı, şimdi ise 6 dükkan kaldı. Yeni eleman yetişmiyor. Ben baba mesleğini sürdürüyorum. 8 yaşından beri bu işin içindeyim. Teknolojiye yenik düştük. Artık el dikişi kalmadı. Makineyle dikim yapıyoruz." dedi.

Hamdi Gaspar (71) ise mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü ve süpürge üretiminin gün geçtikçe azaldığını söyledi.

Meslekte yeni ustaların yetişmediğini dile getiren Gaspar, "Bu iş arz-talep meselesi. Hammadde üretimi düştü. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle birlikte süpürge üretimi de azaldı. Buna bağlı olarak meslekte geriledi." diye konuştu.



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