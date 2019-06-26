"Teknolojinin suç mahalli haline gelmesine seyirci kalamayız"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Biz teknolojinin bir suç mahalli haline gelmesine seyirci kalamayız. Bunun adı özgür demokrasi değil, karanlıkta yalanlar yaymak, bu bir yıkım. Biz buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Sayan, Bilgi Güvenliği Derneği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Büyük Veri Uygulamaları" konferansında yaptığı konuşmada, büyük verinin, geleneksel teknolojilerinin tıkandığı noktada karmaşıklığı çözmek adına ortaya çıktığını dile getirdi.

Büyük verinin, birçok alanda fayda sağlasa da birtakım riskleri barındırdığını, bu kapsamda veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamanın en önemli konu başlıkları arasında yer aldığını anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar faydalandığımız teknoloji gücünün, bir gün bizim üzerimizde bir baskı aracına dönüşmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Tek bir durum haricinde, o da tamamen kendi imkanlarımızla sahip olduğumuz bir teknolojinin varlığı. Bu nedenle bir taraftan yeni teknolojilerin hayatımızı nasıl kolaylaştıracağına ve bu teknolojilerin nasıl daha erişilebilir hale getirileceğine odaklanırken, diğer taraftan da bu yeni teknolojilerin güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğini düşünmemiz ve bu doğrultuda adımlar atmamız gerekiyor."

Sayan, sosyal medyada bazı manipülatif kampanyaların yapıldığına dikkati çekerek, "Sosyal medya şirketleri şeffaf olma konusunda iş birliği yapmayı reddediyor. Veri işleme konusunda daha açık bilgilendirme yapmaları gerekmektedir. Biz bu konuda şirketleri defalarca uyardık, yazılar yazdık. Benzerlerinin yaşanmaması için yasalar koyduk. Ama her seferinde etrafından dolanmanın bir yolunu bulmaya çalıştılar. İnsanların özel hayatına saygı duyulmuyor. Bazı ülkelere "unutulma hakkı"nı tanıyan şirketler niçin ülkemizi bu haktan mahrum ediyorlar? Biz teknolojinin bir suç mahalli haline gelmesine seyirci kalamayız. Bunun adı özgür demokrasi değil karanlıkta yalanlar yaymak, bu bir yıkım. Biz buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyük veri üstünlük sağlıyor"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da büyük veri ile artık her alanda karşılaşıldığına işaret etti.

Büyük veriyi elinde bulunduranların, önemli üstünlük sağlayacağını belirten Karagözoğlu, "Büyük verinin, insan hayatını kolaylaştıracak pek çok avantajının yanı sıra, kişisel verilerin saklaması konusunda oluşturduğu sorunları göz ardı etmemek gerek. BTK olarak, kişisel verilerin güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yapıyor ve işletmecilerimize bununla ilgili birtakım yükümlülükler getiriyoruz. Yaptığımız denetimlerde de bu hususlara özellikle dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü ve Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ise büyük verinin artık "yeni petrol" olarak nitelendirildiğini belirterek, "Bu değerli madeni ülke olarak işlememiz gerekiyor." diye konuştu.