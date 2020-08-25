  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Teknolojik cihazlarda taksitler Türk Telekom’dan
Ekonomi

Teknolojik cihazlarda taksitler Türk Telekom’dan

Türk Telekom, taksitleri faturasına ekleyerek akıllı cihaz satın almak isteyen müşterilerinin bütçesini rahatlatacak “Taksit Bizden” kampanyasını başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:46:00 -
Teknolojik cihazlarda taksitler Türk Telekom’dan

Akıllı telefon, akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar ve kulaklık gibi seçili teknolojik cihazları satın almak için Türk Telekom bayilerine gelen bireysel müşteriler, faturalarına ek olarak 6 veya 12 ay taksitlendirme yapabiliyor.

Türk Telekom’un 21 Ağustos’ta başlattığı “Taksit Bizden” kampanyası kapsamında bu cihazların ilk taksitini Türk Telekom ödüyor. Türk Telekom Taksit Bizden kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, diz üstü bilgisayar ve kulaklıklar 12 ay, tabletler ise 6 ay taksitle müşterilere sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
Gündem

İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’

CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ ..
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümette kabine revizyonuna gideceğini açıkladı.
FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu
Gündem

FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası ABD beslemeli FOX TV’nin, Fatih Portakal’ın yerine Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e teklif götürdü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı