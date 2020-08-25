Teknolojik cihazlarda taksitler Türk Telekom’dan

Akıllı telefon, akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar ve kulaklık gibi seçili teknolojik cihazları satın almak için Türk Telekom bayilerine gelen bireysel müşteriler, faturalarına ek olarak 6 veya 12 ay taksitlendirme yapabiliyor.

Türk Telekom’un 21 Ağustos’ta başlattığı “Taksit Bizden” kampanyası kapsamında bu cihazların ilk taksitini Türk Telekom ödüyor. Türk Telekom Taksit Bizden kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, diz üstü bilgisayar ve kulaklıklar 12 ay, tabletler ise 6 ay taksitle müşterilere sunuluyor.