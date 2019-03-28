Teknolojideki gelişmeler bebek sahibi olmak isteyenlere umut oluyor

İSTANBUL (AA) - Teknoloji ve tıp alanında yaşanan gelişmeler, bebek sahibi olmakta zorlanan çiftlerin yüzünü güldürüyor.

Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hayata yenilik ve kolaylıklar sunan teknoloji, üreme tıbbı ve tüp bebek tedavisinde de pek çok uygulamayı beraberinde getirdi. Yeni Nesil Dizileme, blastokist transferi ve embriyonun genetik incelemesi gibi yöntemler, anne ve baba adaylarının bebek sahibi olma şansını artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sabri Cavkaytar, gelecek yıllarda tüp bebek alanında çığır açacak yenilikler olacağını bildirdi.

Cavkaytar, son yıllardaki en önemli gelişmelerden birinin embriyonun genetik analizinin klinik kullanıma girmesi olduğunu belirterek, "Embriyoya ait tüm kromozomların incelenmesine olanak veren karşılaştırmalı genomik hibridizasyon tekniği ile gerçekleştirilen implantasyon öncesi tarama uygulamaları, yerini genetik şifrenin daha detaylı incelendiği ‘Yeni Nesil Dizileme’ye bıraktı. Bu yöntemle, kromozom düzeyinde bozukluk taşımayan ve gebelik oluşturma kapasitesi en yüksek embriyoların daha sağlıklı tespit edilmesi, çiftlerde taşıyıcılık saptanan gen düzeyindeki bozuklukların tanımlanabilmesi mümkün hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yeni tekniklerden biri de embriyoların dinamik takibidir"





Çeşitli testler sayesinde hem kaliteli embriyo seçilebildiğine hem de sağlıklı bir gebelik süreci sağlandığına işaret eden Cavkaytar, şunları kaydetti:

"Tüp bebek tedavisinde yeni tekniklerden biri de embriyoların dinamik takibidir. Embriyoskop adı verilen bu teknikle embriyolar sürekli incelenir ve kaliteleri buna göre saptanır. Son dönemlerdeki gelişmelere bağlı olarak embriyo canlılığı laboratuvar ortamında daha da uzatılmış ve günümüzde tüp bebek merkezlerinde, daha yüksek gebelik oranlarının elde edildiği 5-6’ncı gün transferleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna blastokist transferi adı verilir. Blastokist transferi ile gelişim potansiyeli daha iyi olan embriyoları seçebilme imkanı daha fazladır.

Öte yandan, ERA testi, özellikle iyi kalite embriyo elde edilip gebelik oluşmayan, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı bulunan ve nedeni açıklanamayan hastalar için yeni bir umut. Bir de EMMA ve ALICE var. Laktobasil denen faydalı mikroplar, gebeliğin oluşumunu ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. EMMA testi, bu ve benzeri yararlı mikropları saptayabilir ve embriyo transferi için en doğru zamanın belirlenmesine yardımcı olabilir. ALICE testi ise rahim içerisindeki zararlı mikropların oranını ortaya koyar. Tedavi sonrası iyileştirilmiş rahim ortamı sayesinde de gebelik başarısı artar."

Cavkaytar, gelecek yıllarda tüp bebek tedavisinde en önemli gelişmenin ise kök hücrelerden sperm ve yumurta hücresi elde edilmesi olacağını vurguladı.