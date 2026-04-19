Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!

Hukuk Profesörü ve akademisyen Ersan Şen’in 6 yılın ardından Gülistan Doku’nun cinayet dosyasına ilişkin yaptığı “somut delil” yoksa “ceza yok” açıklaması siyaset ve hukuk çevrelerinde tartışma yarattı.

Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda, hukuk devletinin amacının maddi hakikate ve adalete ulaşmak olduğunu belirterek, bunun sınırlarının “suçta ve cezada kanunilik”, “şahsi kusur sorumluluğu”, “masumiyet karinesi” ve “dürüst yargılanma hakkı” ilkeleri olduğunu ifade etti.

Şen şunları dile getirdi: “Maddi hakikate ve adalete ulaşmak, ucu nereye giderse gitsin bir hukuk devletinin maksadı olmalıdır. Bunun sınırı; “suçta ve ceza kanunilik”, “şahsi kusur sorumluluğu” ilkeleri ile “masumiyet karinesi” ve “dürüst yargılanma hakkı” esaslarıdır. Birçok iddia gündeme gelebilir, ama somut delillerde bunun karşılığı var mı? “İstediğin olunca adalet var, istediğin olmayınca adalet yok” diyenler hep olacaktır. Önemli olan somut delildir, ona bakılır.”

SEN YOK MUSUN SEN?

Şen’in tepki çeken sözlerine bir tepki de Avukat Abdurrahman Karabulut’tan geldi.

Karabulut, Şen’in açıklamalarını eleştirerek, “ceset yoksa delil olmadığı için kimse ceza almaz” şeklinde yorumladı. Açıklamasında sert ifadeler kullanan Karabulut, “ Yani diyor ki: "ceset yoksa vali,oğlu ve diğerleri delil olmadığı için masumiyet karinesi gereği ceza almaz." Koş koş ,vali ve çetesinin avukatlığını yap. Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim” ifadelerini kullandı.

GEL GEL YAPIYOR

DEVA Partisi’nin Mersin Milletvekili Avukat Mehmet Emin Ekmen de “Vali ile oğluna gel gel yapıyor. Vekaletin kokusunu almış…” şeklinde tepki gösterdi.

Ersan Şen’in Gülistan Doku dosyası üzerinden “somut delil” kavramını dile getirmesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıların büyük çoğunluğu Şen’i ‘suçluyu aklamakla’ suçladı.

DELİLLERİ KİM SİLDİ?

Şen’in açıklamalarına, DEM Parti Erzurum Milletvekili Avukat Meral Danış Beştaş da sert tepki gösterdi.

Beştaş, bir ceza hukuku profesörünün “somut delil” vurgusunu, adaletin sağlanmasına ramak kalmışken yapılan ibretlik bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, dosyada delillerin yok edildiği iddialarına dikkat çekerek, “Kentin kamera kayıtlarının buharlaştığı, hastane kayıtlarının silindiği ve SIM karta müdahale edildiği bir dosyada somut delil aramak, Gülistan’ın ailesiyle ve toplumun adalet duygusuyla alay etmektir” dedi.