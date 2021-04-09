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Ekonomi Teknoloji yatırımlarıyla büyümeye devam edecek
Ekonomi

Teknoloji yatırımlarıyla büyümeye devam edecek

2020 yılında son 20 yılın en başarılı performansını gösteren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, geleneksel ‘İş Ortakları Toplantısı’nda tüm paydaşlarıyla dijital ortamda bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:26:00 -
Teknoloji yatırımlarıyla büyümeye devam edecek

İş ortaklarıyla gelecek hedeflerini paylaşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ‘Yeni Neslin Teknosa’sı mottosuyla hayata geçirdikleri kapsamlı dönüşüm programıyla başarıyı yakaladıklarını belirterek, “Bu yılki rekor yatırımımızla şirketimizin teknoloji altyapısını daha da güçlendireceğiz” dedi. Gürcan, daha fazla müşteri odaklı olma, büyük veriyi etkin kullanma ve dijitalleşme alanında attıkları adımlar sayesinde pandemi koşullarına hızla uyum sağladıklarını belirterek, şunları söyledi: “2020 yılındaki belirsizlik döneminde en büyük pusulamız veri oldu. Veri analitiği kabiliyetlerimiz ile isabetli kararlar aldık, çevik iş modelleri yarattık, riskleri öngörerek planlama yaptık. Bu süreçte tüm iş ortaklarımızla güçlü bir dayanışma içinde olduk ve birlikte pandemiye rağmen çok başarılı sonuçlara imza attık. 2021 yılında yatırıma öncelik vereceğiz. Geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz. Yeni yatırımlarla Teknosa’nın teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendireceğiz.

Dijitalleşmeye odaklanacak

Stratejik yol haritamızda çalışanlarımıza yatırım ile birlikte uçtan uca, en iyi müşteri deneyimini sunmak var. Çoklu kanal deneyimleri ve mağaza dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ile mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık vereceğiz. Mağazalarda el terminalleri ile mobil sipariş, fatura, ödeme opsiyonları sunacağız. Her kanalda birebir iletişim ve kesintisiz deneyim sunmak için hayata geçirdiğimiz webchat, videochat uygulamalarımızı geliştireceğiz. Teknosa.com’da yeni hizmetlere paralel geliştirmelerimiz devam edecek. Hızlı teslimatta kaslarımızı çok güçlü. Bu yıl lojistik iş birliklerimizi zenginleştirip, yetkinliğimizi daha ileriye taşımayı planlıyoruz. Kişiselleştirme yine odağımızda olacak. Müşterilerimizin ihtiyacına göre servis ve ürün portföyümüzü çeşitlendirip, yeni satış modelleri geliştireceğiz ve tüm karar alma süreçlerimizde veri analitiği kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde, Sabancı Holding liderliğinde ve tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle daha da güçlü bir Teknosa yaratacağımıza inanıyoruz.”

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