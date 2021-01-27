Teknoloji ürünleri A101 raflarındaki yerini alıyor! Hangi ürün ne kadar?

Türkiye’nin yaygın perakende mağaza zincirlerinden olan A101, bu hafta televizyondan, beyaz eşyaya, cep telefonundan, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar çok sayıda ürünü müşterileri ile buluştuyor. Peki, A101 mağazlarından uygun fiyatlar ile satışa çıkacak ürünler neler? İşte detaylar:

Türkiye’nin yaygın perakende zincirlerinden olan A101, bu hafta televizyondan, beyaz eşyaya, cep telefonundan, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar çok farklı teknolojik ürünü raflarda müşteri ile buluşturuyor.

Toshıba marka televizyon ve özellikleri

Satışa çıkacak TOSHIBA 58UL3A63DT 58” televizyon, Ultra HD Smart LED TV, 4K ultra HD görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi, 4 adet HDMI, 2 adet USB girişi ve Youtube gibi uygulamalara kolay erişim sağlayan işletim sistemi özelliği ile 4.499 TL fiyatıyla satışa çıkacak.

Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği TOSHIBA 49LL2A63DT 49” Full HD Smart LED TV. Dâhili HD uydu alıcısı, dâhili Wi-Fi, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip ürün 2.999 TL fiyatı ve 3 yıl Vestel garantisiyle A101 marketlerinde yerini alacak.

SEG marka beyaz eşyalar

A+ enerji sınıfı ile enerji tasarrufu sağlayan SEG SNF 5200 NO-FROST Buzdolabı, 354 L soğutucu ve 97 L dondurucu olarak 520 L brüt hacmiyle sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlıyor. Ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı bulunan çift kapılı buzdolabı 2 yıl Vestel garantisi, ücretsiz kurulum ve montaj kolaylığıyla sadece 2.999 TL.’den satışa çıkıyor.

SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi, 9 kg yıkama kapasitesi, 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkama seçeneğiyle birlikte 15 farklı programa sahip. LED gösterge, çocuk kilidi ve zaman erteleme özelliklerinin yanı sıra A++ enerji sınıfı olan ürün, ücretsiz teslimat, kurulum kolaylığı ve 2 yıl Vestel garantisiyle 1.899 TL’den satışta.

Su ve enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi sadece 12 L su tüketerek 12 kişilik bulaşık yıkıyor. 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama alternatifleriyle birlikte 4 farklı programı, az bulaşık seçeneği ve zaman erteleme gibi birçok özelliği bulunan bulaşık makinesi 2 yıl garantisi ve 1.599 TL uygun fiyatıyla 28 Ocak haftasında tüm A101 marketlerinde müşterilerini bekliyor.

28 ocak itibarıyla raflarda yerini alacak diğer teknolojik ürünle

HUAWEI Y5 2019 Cep Telefonu fiyat/performans ürünü olarak A101 reyonlarında yerini alıyor. Bu ürün, 5.71" HD ekranı, MTK MT6761 Quad-core 4x2.0 GHz işlemcisi, 2 GB RAM, 16 GB dâhili hafızasının yanında, 3020 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 13 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye de imkân sunan bu ürün, HUAWEI Türkiye garantisi ve 1.699 TL fiyatıyla bu hafta satışa çıkacak.

10.1” inç HD IPS ekranı, Qualcomm Snapdragon 429 işlemci sayesinde istenilen her yerde kolay kullanım sağlayan LENOVO M10 Tablet 2 GB RAM ve 32 GB dâhili hafızasıyla dosyaları, fotoğrafları, videoları güvenle saklarken, 2MP ön ve 5MP arka kamerası sayesinde de mükemmel kareler yakalıyor. 4850 mAh batarya ömrü bulunan bu kullanışlı tablet, 2 yıl garantisi ve 1.199 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

Youtube gibi uygulamaların rahatça kullanılmasına imkân sunan XIAOMI MI TV STICK, dört çekirdekli Cortex A53 işlemcisi, 8 GB depolama hafızası, 1 GB RAM i bulunan ürün 1 HDMI ve 1 Micro USB girişe sahip. 2 yıl garanti kapsamındaki bu harika ürün 299 TL fiyatıyla hem A101 hem de a101.com.tr’den satışta olacak.

Günün her anında kullanıma oldukça uygun, müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiren XIAOMI EARBUDS 2 Kulaklık, 300 mAh şarj kutusu batarya kapasitesi, 43 mAh kulaklık batarya kapasitesi, bluetooth 5.0 ile geliştirilmiş kolay eşleşme, terleme koruması özelliklerinin yanı sıra 2 yıl garantisiyle 129 TL’den satışa sunulan ürün tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Evde ve iş yerinde internet kesintisi sorununa çözüm olacak XIAOMI WI-FI PRO Sinyal Yakınlaştırıcı 28 Ocak itibarıyla tüm A101 marketlerinde. Kablosuz bağlantıya, 300 Mbps (2.4 GHz) veri aktarım hızına ve 2 harici antene sahip ürün, 2 yıl garantisiyle 95 TL.

Yeni normal ile birlikte bir hayli artan çevrim içi görüşmeler için PC ve MAC uyumlu PIRANHA Full HD PC Kamera bu dönemde hayat kolaylaştıran bir diğer ürün. 1080P Full HD görüntü kalitesi, 2.0 MP, USB tak çalıştır kamera gibi özellikleriyle dikkat çeken ürün, 2 yıl garantisi ve 89,95 TL fiyatıyla hem A101 marketlerinden hem de a101.com.tr’de satışta.

Şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye imkân sağlayan PHILIPS 10.000 mAh Powerbank ince tasarımı ve iki farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. 2 yıl garantisi bulunan powerbank sadece 69,95 TL fiyatıyla bu hafta tüm A101 marketlerinde.

GOSMART 64 GB Smart USB Bellek sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklıyor. OTG desteği olan tüm cihazlar ile uyumu sayesinde kullanımı oldukça kolay olan ürün 2 yıl garantisiyle 39,95 TL’den satışa sunuluyor. Aynı özelliklere sahip bir diğer seçenek olan GOSMART 32 GB Smart USB Bellek ise 29,95 TL’den satışta.

Çocukların motor becerilerini geliştiren, eğlenirken öğrenmelerini sağlayan ailelerin yüzünü güldürecek PIRANHA Dijital Yazı Tahtası 10” ekranı, tek tuşla silme ve mıknatıslı arka yüzey özelliklerinin yanı sıra 2 yıl garanti sunuyor ve 39,95 TL’den satışa sunuluyor.

Telefonla konuşmayı ve müzik dinlemeyi keyifli hale getiren bir başka ürün ise LENOVO HF130 Kulaklık. Şık metal tasarımı, 3 farklı ebatta silikon kulaklık uçları ve dâhili mikrofonu olan kulaklık 2 yıl garantisi ve 29,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Çeşitli küçük ev aletleri raflarda yerini alacak

Bu hafta ütü, tost makinesi, süpürge, blender seti, su ısıtıcısı ve kahve makinesi gibi küçük ev aletleri A1010 raflarındaki yerini alacak.

2600 W motor gücü, akıllı mod ile hiçbir ayara gerek kalmadan her kumaşı kolayca ütüleyen ALTUS Buhar İstasyonlu Ütü, ütü yapmayı keyifli hale getiriyor. Seramik Tabanı ve damlatma önleyici sistemi, 110 g/dk sürekli buhar, 225 gr/dk şok buhar verebilme özellikleri sayesinde kırışıklıkları kolayla açan ürün, 2 yıl garantisi ve 539 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcıları bekliyor.

Hızlı ve leziz tostlar hazırlamak için ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi, 1800 W güç, 3 kademeli ısı ayarı, kolayca çıkarılıp yıkanabilen plakaları ve 180 derece açılabilme özellikleri ile harika bir ürün. 3 yıl garantisi bulunan tost makinesi 199 TL.

Ergonomik tasarımı ve 189 TL fiyatıyla öne çıkan FANTOM CARBON DC500 Dikey Süpürge toz torbasız kullanım özelliği, yüksek emiş gücü ve 1 L toz haznesi sayesinde temizliğin kolay ve çabuk olmasını sağlıyor. Süpürücü gövde ve kenar-köşe aksesuarları ile satılan ürünün 3 yıl garantisi de bulunuyor.

ARZUM STARRY AR1111 El Blender Seti de bu haftanın kullanışlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 179 TL fiyatıyla dikkat çeken ürün, 900 W motor gücüne sahip. 800 ml kapasiteli parçalama haznesi, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderı ve çırpıcı, çift taraflı paslanmaz çelik bıçak özelliklerinin yanı sıra 3 yıl garantisi de bulunan bu özel set, bu hafta tüm A101 market reyonlarında.

Hayatı kolaylaştıracak bir diğer küçük ev aleti ise SUNNY SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı. Her yerde rahatlıkla kullanılabilecek ve 85 TL’den satışa sunulan bu ürün, 1500 W motor gücüne, 1.7 L su kapasitesine, paslanmaz çelik gövdeye, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine, su kaynadığında otomatik kapanma özelliğine ve 2 yıl garantiye sahip.

KIWI KCM 7512 Türk Kahvesi Makinesi, 800 W motor gücü, 6 fincan kapasitesi, susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi ile harikalar yaratıyor. Türk kahvesi dışında bitki çayı hazırlamak da mümkün olan ürün 2 yıl garantisi ile birlikte 79,95 TL.

Kişisel bakım ürünleri satışta

Taşınabilir APRILLA AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi, yeni nesil USB’den hızlı şarj kolaylığı, ~0,5 mm hassas kesim için özel tasarım paslanmaz çelik bıçakları özelliği ile 2 yıl garantisi ve 129 TL fiyatıyla satışta.

ARZUM AR5038 PERY Saç Kurutma Makinesi 2 kademeli hız, 2 kademeli ısı ayarı ve dar kurutma başlığı ile bu hafta A101 marketlerinde satışa çıkıyor. 99,95 TL’den satışa çıkan ürünün 3 yıl garantisi de bulunuyor.