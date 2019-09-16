Teknoloji seraları kuruluyor ‘’Teknoloji seraları yapmak istiyoruz’’ diyen Ticaret Bakanı Pekcan, seraların kurulmasıyla ilgili çalışmalara hız verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, teknoloji seralarının kurulmasıyla ilgili çalışmalara hız verildiğini açıkladı. ‘’Teknoloji seraları yapmak istiyoruz’’ diyen Pekcan, ‘’Bunların yeri talep odaklı olacak. Biz çalışmalarımızı yaptık, taslak çalışmalarımız tamamlandı... Bizim zaten çalışma grubumuzda melek yatırımcılar, start-up’lar var. TEKNOFEST de buna dahil edildi’’ dedi.

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