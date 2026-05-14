Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor

Donald Trump'ın geniş kapsamlı Çin ziyareti, önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Aralarında teknoloji devlerinin yöneticilerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle Pekin’e giden Trump’ın bu ziyareti sonrası, ABD yönetiminin 10 Çinli şirkete Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerini satın alma izni verdiği bildirildi. Bu hamle, uzun süredir devam eden teknoloji ambargolarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre; Alibaba, Tencent, ByteDance ve JD.com gibi Çin’in lokomotif teknoloji şirketleri Nvidia H200 yapay zeka yongalarını tedarik edebilecek.

Söz konusu çipler, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına uyum sağlaması için özel olarak modifiye edilen ve amiral gemisi modellere göre daha düşük performans sergileyen sürümlerden oluşuyor. Lisans şartlarına göre, onay alan her bir müşterinin doğrudan Nvidia’dan veya yetkili distribütörler üzerinden 75 bin adede kadar çip satın alma hakkı bulunuyor.

Trump’ın Çin seyahatindeki heyet oldukça dikkat çekici isimleri ağırladı. Elon Musk ve Apple CEO’su Tim Cook gibi figürlerin yanı sıra, başlangıçta geziye katılmayacağı söylenen Nvidia CEO’su Jensen Huang da son anda gruba dahil oldu. Huang’ın bu ziyarette yer alması, Nvidia’nın Çinli müşterilere yönelik gelişmiş çip satışlarını nihayete erdirme çabasıyla doğrudan bağlantılı görünüyor. Ayrıca ABD yönetimi, Lenovo ve Foxconn gibi devlerin de bu yongalar için dağıtıcı olarak görev yapmasına yeşil ışık yaktı.

Satışların önündeki son engel: Pekin yönetimi

ABD tarafı ticari engelleri kağıt üzerinde esnetmiş olsa da, henüz resmi olarak tamamlanmış bir satış işlemi bulunmuyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in açıklamalarına göre, Çinli firmaların bu alımları gerçekleştirebilmesi için kendi hükümetlerinden de onay almaları şart. Ancak Pekin yönetimi, şu ana kadar yerel teknoloji şirketlerine bu izinleri vermekten kaçındı. Çin’in bu tavrının arkasında, kendi yerli yarı iletken endüstrisini güçlendirme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi yatıyor.

Bir dönem Çin’in yapay zeka çipi pazarının yüzde 95’ini tek başına elinde tutan Nvidia, artık Huawei gibi yerel rakiplerin sert baskısını ensesinde hissediyor. Üstelik Çinli düzenleyiciler, Amerikan çip üreticisine yönelik denetimlerini de artırdı. Nvidia, Çin pazarında rekabet karşıtı uygulamalar yürütmek ve çiplerine uzaktan müdahale edilmesini sağlayan özel mekanizmalar yerleştirmekle suçlanıyor. Bu durum, ticari izinler çıksa bile Nvidia’nın eski hakimiyetini korumasının pek de kolay olmayacağını gösteriyor.