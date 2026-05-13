Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni yenen Trabzonspor finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor finale yükseldi. Karadeniz ekibi, 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile finalde karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer, turnuvada finale yükseldi.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise ev sahibi ekipte forma giyen 17 yaşındaki Erk Arda Aslan, 62. dakikada gol perdesini açtı.
KONYASPOR İLE FİNALDE KARŞILAŞACAK
Trabzonspor ise 78. dakikada Arda Çağan Çelik'in yaptığı ters vuruşla skora dengeyi getirdi.
90+2. dakikada ise Ernest Muçi'nin golüyle 2-1 öne geçen bordo-mavililer Türkiye Kupası'nda final biletini aldı.
Karadeniz ekibi, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Konyaspor ile finalde karşı karşıya gelecek.
