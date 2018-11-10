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Teknoloji perakendesininen sevileni Teknosa oldu

Sonuçlanan Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında Teknosa, teknolojik market zinciri kategorisinde “Türkiye’nin En Sevilen Teknoloji Marketi” seçildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:34
Teknoloji perakendesininen sevileni Teknosa oldu

Tüketicilerin gönülden bağlı oldukları markaları belirlemek için bu yıl 11’inci kez Ipsos ve MediaCat işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırması sonuçlandı. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, araştırma sonucunda teknolojik market zinciri kategorisinde “Türkiye’nin En Sevilen Teknoloji Marketi” seçildi. Törende ödülü alan Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu; “Herkes için Teknoloji” mottomuz doğrultusunda, müşterilerin bizi tavsiye etme oranlarını da ölçümleyerek hizmetlerimizi geliştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan; bu yıl 9’uncu defa düzenlenen Felis Ödülleri’nde de Teknosa, 1 Felis, 3 başarı ödülüne layık görüldü.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:34
  1. Ipsos
  2. MediaCat
  3. Türkiye’nin Lovemark’ları
  4. Sabancı Holding
  5. Teknosa
  6. Türkiye’nin En Sevilen Teknoloji Marketi
  7. Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu
  8. Herkes için Teknoloji

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