Teknoloji odaklı personel yetiştirme programı tanıtıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen “İşletmelerde Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Personel Yetiştirme Programı” tanıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin’in ev sahipliğinde, üyelerinde katılımıyla düzenlenen ilk programdan sonra ikinci program ise Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Tanıtımda konuşan Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, İşletmelerde Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji odaklı personel yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile imzalanan Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği Protokolü’nün hem Bilecik hem de bölge sanayisine önemli katkı sunacağını, sahada yaşanılan sorunlara bilimsel çözüm getiren çalışmaların yapılmasına imkân sağlayacağını söyledi.

“Üst akılla değil ortak akılla proje üretmek istiyoruz”

Düzenlenen “İşletmelerde Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Personel Yetiştirme Programı Programı” tanıtım etkinliğinde konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan ise, firma temsilcilerinin fikirlerinin çok değerli olduğunu belirterek, sahada yaşanılan sorunların çözümüne yönelik projeleri üst akılla değil ortak akılla üretmek istediklerini söyledi. Kamu, Sanayi ve Üniversite işbirliğinin sağlanmasına ilişkin üniversitenin akademik yetkinliklerinin sanayide yapılacak lisansüstü tez projeleriyle daha sürdürülebilir olacağını belirtti.