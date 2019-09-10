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Teknoloji Odaklı Girişimci 48 kursiyer sertifika aldı

Elazığ’da "Teknoloji Odaklı Girişimciliğin Artırılması ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında48 kursiyer düzenlenen törenle sertifika aldı.

10 Eylül 2019 Salı 17:50
Teknoloji Odaklı Girişimci 48 kursiyer sertifika aldı

Elazığ’da "Teknoloji Odaklı Girişimciliğin Artırılması ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında48 kursiyer düzenlenen törenle sertifika aldı.


Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası tarafından yürütülen “Teknoloji Odaklı Girişimciliğin Artırılması ve Yaygınlaştırılması” projesieğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan48 kursiyer için Belediye Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve davetliler katıldı.


Elazığ’ın hedefleri olan bir şehir olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bölgesinde ekonomik değer oluşturmak isteyen sadece Türkiye de değil. Dünya da yatırımcıları girişimcileri özellikle yeni nesil alanda oluşturduğu karma değerler ile ön plana çıkmak, cazibe merkezi olmak isteyen bir şehirdir. Sağlık, eğitim , ekonomi ve tüm dallarda fevkalade başarılı bir şehirdir. Hedeflerine adım adım yürümektedir. Buradaki en önemli husus kamu üzerine düşeni yapıyor. Kamu lojistikten eğitime sağlık alt yapısına şehrin yatırım iklimini gelişmesine sanayi alanları oluşturulmasına hızlı trenine kadar sportif ve kültürel alt yapının gelişmesine her alanda güzel işler yapıyor"dedi



"Çok daha faydalı işlere imza atacaklar"


Eğitim programının önemine değinen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Yeni iş kurma ile alakalı gençlerimiz girişimde bulunacaktır. İş yeri açanlar işlerini büyütecektir. Çok daha faydalı işlere imza atacaklar. Hem üretime hem de ihracata katkı sunacaklardır. Esnafımızın bizim gönlümüzdeki yeri farklıdır. Adımımızı dışarı attığımızdan itibaren hayatımızın her alanında yüz yüze bakıyoruz. Bazen yardım istiyoruz. Bazen yardıma koşuyoruz. İyi günümüzü kötü günümüzü birlikte paylaşıyoruz” diye konuştu.


Proje kapsamında 48 kişinin sertifika alacağını anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’da, “Belge almaya hak kazanan tüm kursiyer tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında ve iş hayatlarında almış oldukları eğitimin fark oluşturmasını diliyorum. Ülkemizde KOSGEB, Meslek yatırımcılar, Tekno parklar, üniversiteler, kalkınma ajansları, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından risk sermayesi üzerine oldukça fazla çalışma yapılmaktadır. Girişimciler her zaman desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.



"Eğitim bizim için kaçınılmaz oldu"


Hizmet nimettir anlayışı ile sürekli hareket ettiklerini vurgulayan Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Mitat Ulaş’da, “Odamızın üyeleri ve şehrimizin insanlarının duaları ile hayırlı işlere vesile oluyoruz. Oda başkanlığına geldiğimizi günden beri eğitim bizim için kaçınılmaz oldu. 5 yıldır farklı alanlarda farklı eğitimler veriyoruz.Bugünde 48 kardeşimiz eğitimlerin bir kısmını tamamlamış olarak sertifikalarını alacaklar”diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:50
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