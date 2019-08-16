0553 313 94 23

Teknoloji Mehmet Ali Usta’nın süpürgelerinden üretmedi, belediyeler sıraya girdi

Gelişen teknoloji ile bir birçok meslek para kazandırmadığı için cazibesini kaybedip unutulmaya yüz tutarken, Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık 45 yıldır çalı süpürgesi yapıp satan Mehmet Ali Uçar teknolojiye yenilmeyen nadir kişilerden biri oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:09
Teknoloji Mehmet Ali Usta’nın süpürgelerinden üretmedi, belediyeler sıraya girdi

Gelişen teknoloji ile bir birçok meslek para kazandırmadığı için cazibesini kaybedip unutulmaya yüz tutarken, Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık 45 yıldır çalı süpürgesi yapıp satan Mehmet Ali Uçar teknolojiye yenilmeyen nadir kişilerden biri oldu. Yılın her mevsimi süpürge yapıp belediyelere satan 63 yaşındaki Mehmet Ali Uçar, belediyelerden gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor.


Davul çalıp zurna üflemeyi beceremeyince dedesinin yardımı ile çocukluğunda süpürge yapmayı öğrenen Mehmet Ali Uçar, Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık 45 yıldır süpürge satarak ekmeğini kazanıyor. Eskiden her bölgede süpürge üretildiğini ancak son teknoloji temizlik araçları çıkınca süpürge üreticilerinin de yavaş yavaş bu işi bıraktığını belirten Mehmet Ali Uçar, “Bizim mahallede herkes davul zurna çalarak geçinir. Benim yapacak başka bir işim olmayınca bu işe devam ettim. Şimdi benden başka süpürge yapan kalmadı. Sahil bölgelerinde yetişen bu süpürge otlarını toplayıp depoluyorum. Yılın 12 ayı süpürge yapıyorum. İşletmelerden sipariş geldiği gibi özellikle belediyelerin temizlik işleri müdürlüklerinden yoğun talep alıyorum. Allah’a şükür işlerim gayet iyi” diye konuştu.


Süpürme araçları ile temizlik yapılmayan sokaklarda en pratik temizliğin çalı süpürgelerle yapıldığını belirten Uçar, Aydın’daki çeşitli belediyelerin yanı sıra Muğla ve İzmir ilindeki çeşitli belediyelere de sipariş üzerine süpürge ürettiğini ifade etti. 4 çocuğunu süpürge bağlayıp satarak büyütüp evlendirdiğini kaydeden Mehmet Ali Uçar, süpürgenin tanesini 5 TL’den sattığını günlük 40-50 civarı süpürge ürettiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müzakereleri sonlandırdı, hakaret etti, üstüne bir de füze attı
    1. Müzakereleri sonlandırdı, hakaret..
    2. Yurt içi piyasalar sanayi üretimi..
    3. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    4. Teknoloji Mehmet Ali Usta’nın..
    5. Pidecideki yangın vatandaşları sokağa..
    6. Sulama havuzuna düşen köpek böyle..
    7. Rize’de 2 bin 400 metrede sünnet..
    8. Terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu
    9. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    10. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    11. Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
    12. Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır
    13. Leylekler İstanbul semalarında
    14. Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
    15. Adana’da biberin salça yolculuğu..
    16. GÜNDEM / 16 Ağustos 2019
    17. Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması
    18. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan..
    19. Adana’da polisin, bir haftada..
    20. Adanalı şehitlerin kader birliği
    21. Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir..
    22. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin..
    23. Marmara için beklenen uyarı geldi!
    24. 'Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
    25. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    26. Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
    27. Mehmet Yavuz’un ismi Kahta’da..
    28. 5 ile yeni milli eğitim müdürü atandı
    29. Her şey bugün belli olacak!..
    30. Kara yollarında durum
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor